El agente fiscal Marcelo Pecci delantó que imputará a los cinco detenidos en el marco de la investigación denominada Austral, que realizó varias intervenciones en simultáneo en Leandro Oviedo, Encarnación, Carmen del Paraná y Santaní, donde hallaron 448 kilos de cocaína y una avioneta.

Los sospechosos son Benigno Daniel Chávez Cáceres, Eduardo Vargas Laupichler, José Rubén Moreno Martínez, Ramón Ignacio Vera González y Juan Carlos Balmacedas (argentino).

Todos ellos comparecieron este domingo ante la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico. Los mismos serán imputados tras brindar su declaración por los hechos punibles de tenencia y tráfico de drogas, según adelantó Pecci. El marco penal conlleva a más de 25 años de cárcel, aunque se deberá evaluar cada caso.

El representante del Ministerio Público mencionó que poseen las suficientes sospechas de que estas personas estaban bajo el dominio de la cocaína incautada y que la presentación de la imputación ya está decidida. “La declaración se hará para contraponer con los elementos de prueba que se poseen”, aclaró y adelantó además que pedirá la prisión preventiva de los investigados, quienes alegan que solo estaban jugando fútbol en el sitio allanado.

Pecci sostuvo que ahora se abocarán a seguir con las investigaciones, con más pedidos de informes y ver si otras personas están implicadas en el esquema delictivo, porque consideró que está ante un “grupo que evidentemente trabaja articuladamente”.

NO VINCULAN A DIPUTADO DE MARITO

Durante la charla con los medios, el fiscal descartó que vincule al diputado abdista Freddy D’Ecclesiis en la investigación, pese a que el hangar privado que fue hallado pertenece a su cuñada. También aseguró que es prematuro señalar la posibilidad de convocar al legislador a prestar su declaración.

“Desde que se empezó la investigación no hay ningún vínculo directo o indirecto respecto al diputado. No hay indicios de que haya participado en algún hecho que estamos investigando hace nueve meses, porque el hangar no es de su propiedad”, mencionó a su vez el fiscal Hugo Volpe. Añadió que la propietaria del establecimiento tampoco tendría responsabilidad penal en el tráfico de drogas. No obstante, ella sí será citada a declarar.