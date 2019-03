El senador Tony Apuril considera que no existe una buena ejecución de los gastos y que no es conveniente una suba de impuestos en este momento, ya que implicará una desacelaración de la economía.

“Nuestra posición general es no a los impuestos, porque no estamos dando una buena ejecución de los gastos, ni una buena impresión, un aumento de impuestos sería desacelerar aun más la economía”, afirmó el legislador Apuril en contacto con la 650 AM.

Señaló que la economía requiere de un estímulo y que es eso lo que se debe buscar, antes que crear nuevos tributos.

Respecto a la soja opinó que habrá que ver si la propuesta habla de duplicar el impuesto o crear uno nuevo.

El paquete de impuestos habla de un incremento del 15 % a la exportación de soja, un 30 a 40 % al del tabaco y hasta un 18 % a las bebidas alcohólicas y azucaradas.

En cuanto al juicio político al contralor, Enrique García, señaló que está a favor de la continuidad del juzgamiento iniciado, pero que se debe analizar detalladamente el expediente.