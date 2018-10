La jueza María Gricelda Caballero ordenó la prisión preventiva de los imputados por el quintuple homicidio. De esta manera, el principal sospechoso Bruno Javier Marabel Ramírez (19) irá a Tacumbú junto con su supuesto cómplice Marcelo Gabriel Sosa Díaz, de 23 años. Mientras que la hermana de este último, María Araceli Sosa Díaz (22), irá al Buen Pastor con la novia de Bruno, Alba Rosalía Armoa Núñez (18).

Los mismos están siendo investigados por el crimen de la joven Dalma Rojas, su hijos pequeños, su madre Elva Rodas y su padrastro Julio Rojas, cuyos cuerpos fueron enterrados en su vivienda y tapados con cal.

Si bien se abstuvo de declarar ante la Fiscalía, los policías informaron que Bruno reconoció haber asesinado a la familia y que lo hizo en solitario.

Su novia y los hermanos están siendo investigados en calidad de cómplices, ya que estuvieron en la vivienda del horror realizando un karaoke durante el fin de semana, encima de los cuerpos enterrados.

La madre de los hermanos Sosa Díaz rompió en llanto al conocer la decisión de la jueza. “Si ellos sabían que hubo un asesinato, no iban a participar de un karaoke, eran solo compañeros de trabajo. Yo les conozco a mis hijos, son estudiosos. Mi hija estudió Criminalística por dos años pero dejó porque yo no podía pagar más y mi hijo estudió Educación Física. Mis hijos no son bandidos”, refirió.

En charla con los medios de prensa la desconsolada mamá indicó que sus descendientes nunca le comentaron que su amigo tenía oscuras intenciones y que ella, de haber sabido cómo era Bruno, no iba a permitir que lo visiten, porque siempre le piden permiso a pesar de tener mayoría de edad.