Una ciudadana, cuya identidad no trascendió, contó al canal C9N el episodio sufrido durante la jornada del miércoles, cuando fue brutalmente golpeada por su concubino, identificado como Luis Orué Mercado (25).

La joven relató que estaba en una cancha con su hijo de dos años, su hermana y otros familiares, cuando apareció su pareja y le exigió que vaya a prepararle tereré. Ante su negativa, según su denuncia, el hombre la agarró del cuello y arrastró del pelo. Ya en la vivienda, según pudo grabar su hermana, el sujeto le propinó una tremenda golpiza.

Según mencionó la víctima, el agresor le reclamaba, además del tereré, que asee a su hijo pequeño, pese a que la misma ya había duchado al menor.

“Me pegó todito mal. No es la primera vez que me hace esto. Gracias a que estaba mi hermana no pasó a mayores”, dijo la mujer, quien ya presentó dos denuncias por violencia. “Él me pide que salga de la casa. Nosotros vivimos en un asentamiento de Mariano Roque Alonso”, añadió.

La joven contó que su pareja no trabaja y que al parecer está siendo mantenido por sus padres.

El hombre está actualmente detenido en la comisaría de Mariano Roque Alonso, a disposición del Ministerio Público.