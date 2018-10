El diputado por San Pedro Freddy D’eclessiis (ANR-Añetete) confirmó que la narcoavioneta hallada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) estaba en un hangar perteneciente a la esposa de su hermano. Dijo que no le gusta que lo traten como “narcodiputado” y que es “más transparente que el agua”.

Este sábado se realizaron allanamientos simultáneos y en uno de ellos se hallaron avionetas que habrían sido utilizadas para transportar droga en un hangar ubicado en la entrada a la Municipalidad de Santaní. La Senad maneja la información de que el hangar pertenecería a la esposa del diputado D’eclessiis.

Sin embargo, el legislador mencionó a la 730 AM que el hangar no está a nombre de su esposa sino que es de su cuñada, una mujer de nombre Carolina y es esposa de su hermano Víctor Raúl D’eclessiis.

“No está a nombre ni a nombre de mi señora. Yo procuro cuidar mi carrera política. Mi vida es más transparente que el agua. Ni una multa de tránsito he tenido. El hangar está a nombre de mi cuñada. Alquila a la gente que deja su avión, que no puede dejar en Asunción porque ya no hay lugar. Nadie quiere dejar afuera. Están ellos sobre la ruta III. A la vista”, sostuvo el legislador.

Indicó que se está mancillando el nombre de su esposa, el suyo, el de sus hijos y recordó que en el 2014, cuando el exministro de la Senad Luis Rojas, denunció ante el Congreso que existen varios diputados ligados con el narcotráfico, él ya había hecho una aclaración a través de un hábeas data.

Instó al ministro de la Senad Arnaldo Giuzzio a dar la información correcta para evitar que se perjudique a su familia. Negó tener conexiones con el terreno donde se halló droga durante el operativo.

En el allanamiento llevado a Cabo en la localidad de Leandro Oviedo, departamento de Itapúa, se hallaron los 400 kilos de cocaína. En tanto en la propiedad del legislador D’ecclesis (en San Pedro) se detectaron siete aeronaves, que realizaba según las investigaciones, permanentes vuelos al inmueble en donde se decomisó la carga de estupefaciente.