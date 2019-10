“Es muy lindo acudir a los bomberos cuando hay que sacarse fotos, salir en los diarios, para figurar al lado de los bomberos, yo le pido el mismo interés a la gente de Hacienda a la hora de mirar nuestros papeles para liberar los fondos que genuinamente nos corresponden y que son para la ciudadanía”, dijo el capitán Cristian Vázquez, encargado de Relaciones Públicas del Cuerpo de Bomberos.

Aclaró que no reclaman sueldos y que el dinero va para comprar combustibles, equipos prehospitalarios y poder cumplir el servicio en general.

Vázquez reveló que desde el 2018 el Gobierno les adeuda 2.000 millones de guaraníes y que se retiene el desembolso bajo el argumento de que necesitan controlar el uso y distribución del dinero.

“Cuando uno compra una empanada para la cena te dicen que la actividad de los bomberos no es comer. Es difícil salir a pedir plata y pelearte en los semáforos con el que limpia vidrios o vende verduras, esa mendicidad me cuesta muchísimo, porque pedir limosna a mí me duele”, relató Vázquez.

Uno de los cuestionamientos que hacen los auditores es que bomberos de la compañía de Villa Elisa carguen combustible en Asunción, fuera del área que le corresponde.

“Si hay una emergencia que te quita de tu zona evidentemente vas a cargar combustible en otro lugar”, respondió Vázquez en entrevista con Universo 970 AM.

Este viernes 4 de octubre se realiza la colecta anual con la cual los voluntarios esperan poder juntar dinero para solventar los gastos más básicos para cumplir el servicio.