El informe fue proporcionado por Enrique López Arce, especialista en Empleo. Según detalla, la búsqueda del primer empleo por el bono demográfico alto sigue siendo el mayor desafío en el Paraguay, afecta a 70.000 personas en promedio cada año.

"Si bien depende del tipo de empleo que se busca, de los cursos que tomo el buscador o si tuvo pasantía y características personales, podemos concluir que es el nudo laboral más grande del Paraguay", explicó el experto.

En ese sentido, López Arce sostuvo que lo primero que deben saber los buscadores es que no hay nada malo con ellos, pero pueden desanimarse y darse por vencidos es normal. "A todos les cuesta el primer empleo. Sabiendo esto, la clave es la perseverancia. El que llega es el que persevera", aconsejó.

El especialista recomendó que en las primeras entrevistas es bueno decir que es la primera, y usar frases como: si me da la oportunidad no fallaré, siempre llegaré temprano, me gusta aprender cosas nuevas, me gusta trabajar en equipo y me llevo bien con la gente. Además de buscar ser positivo es fundamental y evitar contar problemas personales en las entrevistas.

"Una vez que tenés la oportunidad de llegar siempre temprano, cambiá el chip del colegio donde si llegas tarde no pasaba nada, en el trabajo probablemente lo pierdas si actúas de esa manera", puntualizó.