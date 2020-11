Enrique Cardozo, alias ‘Tuku’ de 25 años es el único sobreviviente de la tragedia ocurrido en Ayolas, ayer donde cuatro jóvenes perdieron la vida.

El afectado contó su testimonio al SNT y mencionó que fue una de las peores experiencias que pasó en su vida.

Cardozo relató que se encontraban compartiendo con sus amigos cuando surgió la invitación de ver el amanecer en la costa del río. Indicó que al llegar al sitio había un grupo de personas y una de ellas bajó hasta el agua.

“Tanto sus amigos como nosotros le dijimos a la chica que no se baje porque había piedras en el agua. Ella entró igual y estaba ahí hasta que la corriente le llevó, yo me tiré para sacarle y pedí ayuda, pero le arrastró el pozo donde se forma el remolino y le chupó, quise sacarle pero ya no pude”, comentó el sobreviviente.

Mencionó que para salvarse, comenzó a nadar con todas sus fuerzas y se quedó en el agua durante media hora aproximadamente.

“Mis vecinos escucharon mis gritos y escuché una palabra que me dio fuerzas para continuar y mantenerme vivo. Cinthia me dijo que yo no debía morir ahí y eso me dio aliento para nadar con todo lo que tenía”, afirmó el joven, quien al momento de alcanzar la cuerda sufrió de fuertes calambres pero aun así no lo soltó.

“Bajón es ver morir a tus amigos y no poder hacer absolutamente nada, es muy triste. Ojalá que pronto se pueda encontrar el cuerpo de la chica”, lamentó.

Dijo que Dios le da una nueva oportunidad de reencauzar su vida, alejarse de bebida alcohólica y es lo que aprendió luego de salvar su vida.

“Por la farra y la bebida dejé de lado mi familia y fui a pasar la peor experiencia de mi vida. Volví a nacer para mejorar mi estilo de vivir pero con un pesar muy fuerte que espero poder superar” apuntó.

El lamentable hecho ocurrió ayer a las 07:30 y según el reporte este grupo había ido a ver el amanecer a orillas del río Paraná y en un momento dado uno de ellos decidió ingresar al cauce hídrico, siendo posteriormente arrastrado por la correntada.

Tras tomar conocimiento del hecho llegaron al sitio, efectivos de la Policía Nacional junto con Bomberos Voluntarios y miembros de la Prefectura Naval, quienes tienen a su cargo las tareas de búsqueda de los desaparecidos.

Uno de los ahogados sería un menor de edad, de acuerdo a los informes provenientes de periodistas de la zona.

Hasta el momento ya se encontraron tres de los cuatro cuerpos, faltando solamente uno por ubicar. Por ello, las labores de los rescatistas prosiguen en ese sector del río Paraná.