El reconocido profesional explicó que no se trata de una denuncia contra alguien en particular, sino mas bien un urgimiento a las instancias correspondientes a que tomen cartas en el asunto y velen por el cumplimiento de las leyes que protegen a niños y adolescentes, ante el avance de una práctica proveniente de tiempos pasados.

Rolón Luna sostuvo que las leyes son claras con relación a la presencia de menores en los cuarteles son de cumplimiento obligatorio, y la ignorancia no exime de su cumplimiento “Las autoridades tienen una mayor responsabilidad y en el caso del Presidente, la cuestión tiene que ver con una dependencia jerárquica, al parecer no supieron como decirle que no a su jefe”, dijo en contacto con la 970 AM.

La ley que prohíbe a menores cumplir con el SMO se encuadra dentro de lo que se conoce como leyes imperfectas, son normas vigentes que no contemplan sanciones, según Luna el pedido no encierra cuestiones penales, ni se pide castigo, pero la Defensoría puede solicitar al juzgado que tome las medidas que correspondan, y que haya un cese definitivo.

Paraguay tiene un historial nefasto, existen condenas internacionales como el caso Vargas Areco, que fue asesinado por un militar con tan solo 15 años, a partir de este caso, se le solicitó al Estado cambiar su legislación”.

Entre las atribuciones el Juzgado de la Niñez, está la posibilidad de sacar una medida cautelar en forma urgente que ordene a las Fuerzas Armadas el cumplimiento de las leyes vigentes que protegen a los menores sin importar la feria judicial.

A su vez la Defensora puede pedir que el juzgado se constituya en las unidades militares, pida informes a la Comandancia, a la Dirección de Reclutamiento y en caso de incumplimiento, ya se pasaría a una cuestión penal bajo la figura del desacato.