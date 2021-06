Ante avalancha de cuestionamientos, el senador del PDP, Pedro Santa Cruz, se vio obligado a finalmente retirar su polémico y cuestionado proyecto de ley que planteaba legalizar las invasiones. No obstante, dijo que más adelante lo volverá a presentar.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, el senador Pedro Santa Cruz (PDP) anunció el retiro de su proyecto por falta de condiciones y anunció que volverá a presentar con nuevas documentaciones que está recibiendo, referente a ocupaciones de parques nacionales y desalojos con documentos "truchos".

“Mi intención en esto… es un tema que se deba debatir y en este momento no se dan las condiciones para debatir. Vi comunicados de sectores políticos que era un contubernio, pero yo presenté antes (de la elección de la mesa directiva del Senado). Yo presenté en forma personal esto y nadie más está involucrado. Que se use en forma mediática, eso no se hace”, argumentó.

En otro momento, el legislador acusó a su colega de Patria Querida, Fidel Zavala, de haber instigado en contra de su proyecto de ley sobre invasiones de propiedades privadas. En respuesta, Zavala dijo que espera en donde quiera a Santacruz para debatir sobre el problema de las tierras.

LO QUE DICE EL PROYECTO

El proyecto de ley que amplía (más bien modifica) el artículo 142 de invasión de inmueble ajeno del Código Penal, aparecía en el punto 8 del orden del día.

El artículo 3º establece que no configurará hecho punible de invasión de inmueble ajeno cuando la misma haya transcurrido seis meses o más entre la fecha de inicio de la ocupación y su denuncia ante el Ministerio Público, en cuyo caso el denunciante podrá iniciar las accione posesorias o reales que correspondan ante el fuero civil y comercial.

El artículo 4º dispone que mientras dure la sustanciación de dichas acciones, no serán ordenadas restituciones de inmuebles ni medidas cautelares que recayesen sobre los mismos, hasta tanto sea dictada resolución judicial sobre la procedencia del derecho revocada.

EN LA AGENDA DE LA RECIEN ELECTA MESA DIRECTIVA

El bloque mayoritario instalado en la Cámara de Senadores, conformado por el eje Frente Guasu-Añetete-PDP, que gobernará el período legislativo 2021-2022, posee una agenda de trabajo que incluye imponer mayores impuestos, acuerdos diplomáticos con China Continental, y despenalizar las invasiones de inmuebles ajenos.