La empresa EPAS SA, una de las empresas homologadas para el cobro electrónico del pasaje, envió una nota al Viceministerio del Transporte en la que sostienen que el billetaje electrónico no es sostenible como negocio.

Las condiciones para la implementación del plan fueron aprobadas por unanimidad el 5 de febrero del 2019. Sin embargo, ahora los empresarios argumentan la "insostenibilidad" del negocio. En el documento, mencionan que existe una supuesta incongruencia entre lo acordado y la fórmula de pago a las empresas prestadoras de servicios. Sostienen que las comisiones solamente se aplicarán exclusivamente a la interoperabilidad en el sistema de recargas y no a la aceptación de los diferentes medios de pago.

Los términos de remuneración aprobados fueron tres: Las empresas son libres de fijar el precio de las tarjetas, el porcentaje de la comisión por interoperabilidad en el sistema de recargas fue fijado de común acuerdo y el que corresponde a la comisión por validación de tarjetas de otra empresa utilizadas en las distintas unidades de transporte público. Todo esto tuvo pleno consentimiento de los implicados a comienzos de año.

“EPAS SA tiene una alta inversión en hardware que no es cobrada a los operadores del sistema y que por ley no se permite reintegrar al costo del pasaje. […] Sin inversión en equipos, el sistema fracasa. Los operadores no están dispuestos a invertir en validadores sin que esta inversión se refleje en el costo del pasaje. Con el actual sistema de compensación que se refleja en la fórmula, se premia al negocio financiero y no a los operadores”, es el argumento que se presenta en la nota.

TRANSPARENCIA PARA CALCULAR EL VALOR DEL SUBSIDIO

Uno de los principales objetivos del billetaje es transparentar el negocio del transporte público El cobro electrónico del pasaje proveerá datos reales de los recorridos, cantidad de vehículos utilizados, número de buses, cantidad de pasajeros transportados por hora, día y mes.

La obtención de datos reales y precisos podría ayudar en el cálculo del subsidio al transporte público. Actualmente, se paga alrededor de US$ 10 millones anuales y el cálculo se hace por cada bus, no por cada ticket cobrado. El problema principal es que, hasta ahora, no hay forma de controlar que todas las unidades de las empresas que están registradas y habilitadas para circular efectivamente salgan a las calles, por lo que el cómputo es en base a estimaciones.

A través de la nota, EPAS SA manifiesta que el sistema debe ser utilizado “para buscar la transparencia real y no como negocio financiero” y solicitan una reunión técnico-financiera para que se analicen las condiciones actuales del plan piloto.

LA RESPUESTA DEL VICEMINISTERIO

El viceministro de Transporte, Pedro Britos, aseguró que pueden existir cuestiones técnicas a pulir pero que el sistema ya se encuentra completamente homologado. “Yo no creo que las empresas que ya invertieron muchísimo dinero en los equipos no quieran que esto entre en vigencia. Yo creo que ellos quieren que esto se implemente rápidamente”, manifestó.

La Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (UCETRAMA) denunciaba ayer que el Centro de Empresarios del Transportes del Área Metropolitana (CETRAPAM) tendría intenciones de frenar la implementación del proyecto y que todo el escándalo generado en torno a la línea 18 sería una estrategia para “retrasar la puesta en marcha del plan piloto”.