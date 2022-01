En entrevista con la radio Universo y el canal Gen, el médico Carlos Morínigo fue consultado sobre la postura de ciertos profesionales de la salud que comienzan a hablar de la inmunidad de rebaño con el ingreso de la variante ómicron, la cual es más contagiosa.

"Nuestro país ni cualquier otro país, no está medianamente preparado para semejante barbaridad, el de salir y contagiarse para tener la inmunidad de rebaño, esto se ha demostrado que no funcionó ni en el mejor país con sistema sanitario", consideró al respecto.

El profesional insistió en la vacunación y las medidas sanitarias (tapabocas, lavado de manos, distanciamiento y ventilación de los espacios cerrados). “No solo contra el Covid, sino también la influenza que tenemos ahora y que es muy peligrosa, no olvidar que en el pasado mató a más personas que el covid”, agregó.

“Hay que tener en claro que la inmunidad de rebaño se va a dar de forma natural y progresiva, no buscándola nosotros, eso es un error enorme. Se va a conseguir en año, sin colapsar el sistema sanitario. Si yo le digo a la gente ‘salgan a enfermarse’, cuando yo tenga más pacientes, hay más probabilidades que tengan cuadros graves, más aún porque muchos no tienen la dosis. Es una idea alocada y peligrosa porque la gente que no cree en el virus puede dejar los cuidados", argumentó.

Sobre el pase sanitario, Morínigo se mostró totalmente a favor de su utilización. "Es algo inexplicable que no tomen la decisión que tendrá repercusión en las políticas públicas del país. Nosotros estamos perdiendo un tiempo valioso para implementarlo. No tiene que haber negocio, el que quiere salir o entrar al país debe estar vacunado. También está la responsabilidad de los empresarios, que deben exigir el carnet para sus eventos”, indicó.

Por otro lado, el neumólogo explicó que Flurona es la mezcla de la influenza y el Covid al mismo tiempo y aseguró que lo más probable es que ya haya casos locales de este tipo. Además advirtió que si “seguimos macaneando” también tendremos otras más graves.