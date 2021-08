Durante su intervención en la sesión ordinaria del Senado, el legislador Rodolfo Friedmann advirtió que el bloque oficialista ya no aprobará más préstamos hasta que el Ministerio de Salud aclare los recursos que se le había otorgado para el combate a la pandemia y la deuda con las farmacéuticas.

“Por lo menos mi apreciación oficial y lo que hablé con varios colegas de la bancada oficialista, nosotros ya no vamos a acompañar ningún tipo de deuda, de estos 250 millones de dólares del crédito programático y los 100 millones para Salud porque no nos parece claro absolutamente. Esto no es claro y hablando mal y pronto, vamos a entrar nuevamente en una calesita y estamos planteando, como diría un exparlamentario, un país de las maravillas cuando no es así”, expresó.

El legislador de Añeteté indicó que las autoridades deben hablar con la verdad ya que existe predisposición del actual Gobierno. “De nuestra parte, hasta que esto no se aclare, no aceptamos estos 165 millones de dólares, si en qué se va a usar, como se va usar, si ya se hizo los llamados. Un solo dólar no vamos a aprobar hasta que se pise tierra y se tenga clara la película”, puntualizó.