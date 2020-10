El Dr. Jesús Irrazabal, secretario general del Sindicato de Médicos del Hospital Nacional de Itauguá, explicó que el centro asistencial no cuenta con respaldo para convertirse en un hospital de referencia para casos de Covid-19. Manifestó que en febrero enviaron notas al Ministerio de Salud, donde pidieron las estrategias a tener en cuenta en Pediatría, sin embargo, hasta la fecha no obtuvieron respuestas.

El Dr. Irrazabal mencionó que el área de Pediatría del citado centro asistencial no cuenta con un respaldo ministerial para asumirse como un hospital de referencia para casos de Covid-19. No obstante, ya cuentan con 8 pacientes con la enfermedad internados en salas, hecho que genera gran preocupación al personal médico porque cuentan con escasez de antibióticos importantes y costosos, según comentó.

Consideran que la flexibilización de la cuarentena permitirá que dicha demanda al servicio de Pediatría vaya en aumento porque existe una mayor densidad poblacional de niños a diferencia a los demás países y el Hospital de Itauguá no se prepara para ese hecho.

El especialista dijo que tienen la predisposición para trabajar bajo este contexto pero que el Ministerio de Salud no presta atención a sus pedidos.

“En febrero enviamos una nota solicitando las estrategias concretas con respecto a Pediatría del Hospital de Itauguá y hasta ahora no hay ninguna respuesta. Nosotros planteamos que la cartera sanitaria nos haga participar de las estrategias de Salud respecto a la pandemia de Covid-19 en Pediatría y no nos hicieron participar nunca”, expresó en contacto con 1020 AM.

Detalló que la situación es la siguiente: un paciente viene por cirugía infantil, se le exige el hisopado, se lo opera y luego viene positivo. Son pacientes que vienen de la comunidad porque el Hospital de Itauguá de Pediatría es el referente en cirugía infantil de nefrología, traumatología y neurocirugía.

“No solo tenemos una pandemia del virus, también tenemos una pandemia de empresas totalmente antipatriotas. Porque venden al Ministerio una ampolla de G. 3.000 a G. 15.000, eso hace que las licitaciones tarden, además de distribución discontinúa de antibióticos”, arremetió.

Finalmente, el médico dijo que el Ministerio de Salud debe asumir lo que ocurre en el hospital para brindar las respuestas pertinentes ante la problemática actual.