Ayer se realizó el reinicio parlamentario del año, la senadora liberal Maria Eugenia Bajac aprovechó unos minutos e invitó a sus colegas a ponerse de pie para elevar una oración como gratitud.

Sobre el comportamiento de la legisladora fue consultado su par el senador Salyn Buzarquis. El legislador reprochó el actuar de Bajac ya que el Estado es Laico.

“Jamás pensé que se iba a extralimitar, uno puede tener un credo pero esto no es un Estado Teocrático. Asumo mi cuota de responsabilidad y estoy profundamente arrepentido, me equivoqué”, expresó el Buzarquis para la ABC 730 AM.

Mencionó que la incorporación de Bajac se dio mediante un acuerdo con la gente de Concepción, donde se unieron varios equipos y dentro de ese contexto político se logró el ingreso de la legisladora. En lo personal Buzarquis explicó que ofreció la candidatura a varias mujeres, pero que nadie creyó que lograría el ingreso de las mismas ya que no llevaba la lista oficial de Efraín.

Sobre la pérdida de investidura por la violación del articulo 201 inciso 1 que remite al 197 inciso 5 “Pastora en ejercicio” y es causal de pérdida, el Senador explicó que existen dos cuestiones; una etapa institucional que son los filtros desde el momento en que se candidató, tema que habló con ella y dejó en claro que renuncio a su ejercicio como Pastora, se dio la elección y quedó.

La segunda etapa es el contexto institucional dentro del Parlamento, donde la constitución dispone la acción (pérdida). “Yo me retiré del recinto cuando comenzó a orar porque no correspondía”, sentenció.