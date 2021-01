Petropar le adeuda 290 millones de dólares a PDVSA por provisiones entre el 2008 y 2009. De forma secreta Paraguay y Venezuela llegaron a un acuerdo “altamente beneficioso”, según Juan Ernesto Villamayor, quien sin embargo dijo que el pago era impracticable porque el Gobierno de Guaidó no está reconocido. El abogado negociador trabaja para el tío de Mario Abdo Benítez.

El 26 de marzo del 2019, la administración de Patricia Samudio anunciaba con bombos y platillos que el Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París, Francia -ante el cual está demandado Paraguay por su deuda con PDVSA- reconocía a las autoridades designadas por Juan Guaidó y ponía en pausa cualquier tipo de negociación con el gobierno de Nicolás Maduro, en el caso de la deuda paraguaya con PDVSA.

En la ocasión, el asesor jurídico de la Presidencia de Petropar, Iván Filártiga, explicaba que todas las negociaciones debían hacerse con las autoridades designadas por Guaidó, mientras que se suspendían todas las conversaciones con Maduro.

En representación de Juan Guaidó, el abogado Sebastián Vidal, quien también trabaja para Carlos Abdo (según reconoció ante la periodista Mabel Rehnfeldt luego de varias contradicciones), tío de Mario Abdo Benítez, solicitó a Juan Ernesto Villamayor una reunión para manifestarle la intención de recuperar los activos de Venezuela en el exterior y para conocer la postura de Paraguay en relación a la deuda.

Allí Villamayor declaró que Paraguay reconoce el pasivo de 290 millones de dólares ante PDVSA, pero que rechaza llegar a un proceso arbitral y pagar intereses.

En noviembre del 2019, Guaidó envía una nota a Mario Abdo Benítez, donde designa a Javier Troconis para llevar adelante el proceso. Aquí Troconis propone una quita del 50 % de la deuda, un planteamiento calificado como altamente beneficioso para nuestro país, según resaltó Villamayor.

Aquí también se contemplaba una comisión de 26 millones de dólares para Sebastián Vidal, algo que según Villamayor, era una decisión netamente de PDVSA y en la que Paraguay no tuvo ninguna injerencia.

Sin embargo, aclaró que el acuerdo no se ejecutó porque la demanda la presentó el Gobierno de Nicolás Maduro y no el de Guaidó, por lo tanto, se corría el riesgo de pagar un dinero que posteriormente pudiera no ser reconocido por Maduro.

¿EN BASE A QUÉ INICIARON LAS NEGOCIACIONES?

Las explicaciones de Villamayor dejan algunas incógnitas y contradicciones respecto a lo que realmente sucedió.

Si el acuerdo era “altamente beneficioso”, pero “impracticable” por tratarse de un gobierno no reconocido como el de Guaidó, ¿por qué iniciaron las negociaciones si de entrada ya existía este supuesto impedimento?

Si la propia administración de Petropar anunció en marzo del 2019 que el Tribunal de París reconocía al Gobierno de Guaidó y suspendía las negociaciones con Maduro, ¿cuál era entonces el impedimento?

Si desde la propia asesoría jurídica de Petropar confirmaron que la forma de pago y todos los aspectos de la deuda debían conversarse exclusivamente con las autoridades designadas por Guaidó, ¿por qué no pudo concretarse el “beneficioso acuerdo”?

Si el abogado Sebastián Vidal, quien trabaja paralelamente para Carlos Abdo, tío del presidente Mario Abdo Benítez, ¿por qué al principio negó que conociera ese parentesco si no hay nada turbio en ello?

LO QUE REVELÓ EL WASHINGTON POST

En un extenso material investigativo, el Washington Post reveló que el procurador general de Venezuela, José Ignacio Hernández, advirtió reiteradamente al Gobierno de Guaidó, que el abogado Javier Troconis, actuó por encima de la autoridad de Guaidó cuando intentó negociar el acuerdo con Paraguay en el 2019.

Con el trato hubiera perdonado la mitad de la deuda con Petropar, un arreglo del que PDVSA nunca tuvo conocimiento al igual como ocurrió aquí en Paraguay, donde la opinión pública no se enteró de estas negociaciones sino hasta ahora que saltó el escándalo.

El procurador venezolano alertó que se planeaba pagar una comisión desproporcional al abogado Sebastián Vidal, cuyo cliente es Carlos Abdo, tío de Mario Abdo Benítez.En el borrador del contrato se estipulaba que Vidal recibiría un 20 % del acuerdo, es decir, unos 26 millones de dólares.