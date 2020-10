La Cámara de Senadores aprobó dos ejes del plan Ñapu’a Paraguay: la inyección de US$ 47 millones al Ministerio de Urbanismo y la ampliación de presupuesto para varios programas sociales como Pytyvö 2.0 y un aporte de US$ 50 millones al IPS.

Para la construcción de 10.000 casas del programa Fonavis (Fondo Nacional de la Vivienda) a cargo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, la Cámara Alta aprobó otorgar 47 millones de dólares.

El segundo eje, relativo principalmente a la ampliación de programas sociales, también obtuvo media sanción. Los recursos se distribuirán así:

Para Pytyvö 2.0: US$ 50 millones; para Tekoporä US$ 2.7 millones; para Mi almuerzo escolar en familia US$ 4 millones; para el programa Abrazo US$ 300.000 y para el programa Conectividad US$ 1 millón. Además un segundo aporte de US$ 50 millones al IPS.

La Cámara de Diputados también deberá votar en el mismo sentido para que luego solo se necesite de la promulgación del Ejecutivo para disponibilizar los recursos y permitir la continuidad de todos estos programas.

La asistencia más comentada en toda la pandemia es la de Pytyvo, que se encuentra en proceso de completar el segundo y hasta ahora último pago de su versión 2.0. Sin embargo, si esta ampliación prospera se podrán hacer más desembolsos.

En tanto quedó postergado por ocho días el tercer aspecto “Que establece medidas bajo el Eje de Créditos para el Desarrollo, a pedido del senador liberal Fernando Silva Facetti.