Aproximadamente 300 pobladores de diferentes asentamientos, se manifestaron sobre la Avenida Monday de la ciudad de Presidente Franco (Alto Paraná). Protestaron con cacerolas en mano para exigir que sus necesidades sean atendidas, ya que no tienen que comer y no reciben respuestas de la Gobernación.

Cansados por la falta de apoyo y la inasistencia del Estado, los ciudadanos hicieron eco de sus reclamos por medio de cacerolazos sobre la Avenida Monday de Presidente Franco.

Los pobladores, mencionaron que la extrema necesidad los obliga a salir de sus casas. No obstante, cumplen con el distanciamiento requerido y el uso de tapabocas, según lo establecido en la medida sanitaria.

“No recibimos ayuda ni apoyo. Nos obligan a quedarnos en nuestras casas sin trabajar y nuestros hijos ya tienen hambre. La Gobernación tampoco nos hace caso y el Estado no envía lo que tiene que enviar”, expresó Elva Brizuela, presidenta del asentamiento Mariscal López de Presidente Franco.

La mujer, especificó que la Gobernación de Alto Paraná, entregó solo 10 kg de mercaderías, como aceite, azúcar, fideo, harina, entre otros, y que apenas les alcanza para una semana.

“Queremos hacer olla popular pero no podemos porque no tenemos ni siquiera apoyo. Queremos alimentos para todas las familias de Alto Paraná no sólo para Presidente Franco”, acotó.

Doña Elva Brizuela, señaló que ninguna de las familias del asentamiento recibió los víveres que fueron donados por Itaipú.

“A nosotros no nos llegó nada. Nos vamos a la Gobernación, nos echan y nos dicen que no hay nada”, puntualizó.