Norma Gauto, miembro del Consejo de Administración de la Cooperativa Villa Morra, indicó que ayer las funcionarias hicieron una manifestación para respaldar a su compañera que expuso el supuesto acoso sistemático de David Lurachi, quien ante la presión optó por apartarse de ese cargo. En su reemplazo fue electo por unanimidad Bernardo Morel.

“Por la presión de las funcionarias y de los socios, menos mal (el denunciado) meditó y presentó su renuncia a la presidencia. Nosotros los consejeros ya le habíamos pedido antes que se aparte hasta que se aclare la situación”, dijo.

No obstante, Gauto indicó que Lurachi ahora pasa a formar parte del Consejo de la Cooperativa y resaltó que los demás consejeros no poseen la potestad de echarlo. “Nosotros no podemos apartar a Lurachi del Consejo, lo único que podemos hacer es pedirle que no venga o renuncie”, acotó.

Señaló en cambio que la asamblea sí puede destituirlo, así también puede correr la misma la misma suerte si el Ministerio Público lo imputa. En este último caso, Luraschi deberá salir definitivamente del Consejo y asumirá la suplente como titular, según agregó Norma Gauto.

Por otra parte mencionó que el Ministerio de Trabajo mediará en el caso de la primera funcionaria denunciante que fue despedida tras el escándalo, luego de ser acusada por un millonario faltante. La entrevistada aseguró que verá con el equipo de auditoría el motivo de la desvinculación.

Hace tres meses, cuatro mujeres denunciaron ante la Fiscalía a Luraschi y luego tres fueron a testificar contra él. Se menciona que en total habría 20 víctimas pero muchas no se animaron a contar sus casos por temor a represalias.