“Me reuní con los proyectistas en cuanto a la posición de Dinavisa sobre aplicación de fórmulas establecidas en el decreto para la fijación de precios”.

Así indicó Gamarra hoy, quien explicó a Radio La Unión que “esto es un tema económico”, dado que el principal problema con el que tropiezan es los costos exorbitantes.

Este miércoles se trata en la Cámara de Diputados. Gamarra señaló que “tienen que colaborar con nosotros personas con perfil técnico” de manera a fijar los costos en un criterio razonable.

“Dinavisa no regula los precios, pero lo que no puede ocurrir es que no pueden vender por encima del precio fijado al público. Y estamos trabajando en cambiar los mecanismos para que haya un equilibrio entre productos importados y nacionales”, señaló.

El diputado Rodrigo Blanco es quien encabeza este proyecto y trabaja en conjunto con representantes de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) y con delegados de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco).