El Intendente de Asunción, Óscar "Nenecho" Rodríguez, alegó que la Policía Nacional no requiere de una orden municipal o judicial para hacer su trabajo y despejar la vía pública de los cuidacoches y limpiavidrios.

El Intendente Óscar "Nenecho" Rodríguez señaló a la radio Universo 970 AM que ayer fue la prueba de fuego respecto a la situación de los cuidacoches y limpiavidrios, pero que no se sintió el acompañamiento y respaldo de la Policía Nacional.

Indicó que se reunió con el ministro del Interior, Euclides Acevedo, y con el segundo al mando de la Comandancia de la Policía para articular los trabajos, pero que a la hora de la verdad no actuaron.

“Nosotros logramos persuadir a los cuidacoches (que estaban en inmediaciones del club Olimpia), pero como no estaban los policías, entonces volvían otra vez”, contó.

“Me parece que el Ministro del Interior está un poco equivocado. La Policía no necesita una orden. Me parece raro que nosotros tengamos que enviar una nota para que la Policía haga lo que acostumbra a hacer. La Policía debe actuar de motu proprio. Está para velar la seguridad de los ciudadanos. No necesita orden judicial. Primera vez que escucho esto”, arremetió.

En otro momento indicó que la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, manifestó su interés en apoyar la reinserción laboral de los ciudadanos que viven de la informalidad en las calles.