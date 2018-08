Los legisladores de la oposición plantearon en el Senado otro proceso de pérdida de investidura contra el senador Óscar González Daher. En este caso, será por enriquecimiento ilícito, por el allanamiento que la Fiscalía no realizó y por otros hechos. Sospechan de la SET y la Seprelad por haber hecho pasar movimientos de G. 8 billones. Se requieren 30 votos para concretar la expulsión.

La senadora Desireé Masi (PDP) expresó a medios de comunicación que anoche se dictaminó otro pedido de pérdida de investidura contra Óscar González Daher y que los documentos ya están en poder de las demás bancadas del Senado.

Expresó que el pedido es por enriquecimiento ilícito debido a los G. 8 billones en bienes y dinero que posee el denominando “Clan González Daher”, que fue denunciado a través de la prensa. También por el allanamiento infructuoso “vaya a saber por qué” encabezado por el fiscal René Fernández a la propiedad del senador que figuraba como sede de la inmobiliaria Príncipe di Savoia SA.

“Nadie en el país puede mover esa cantidad de dinero. ¿Cómo podés hacer sin tener a la Seprelad y a Tributación de tu lado?” cuestionó la legisladora.

Además dijo que se incluye en el dictamen la agresión a manifestantes frente al domicilio que fue perpetrado por funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que están al servicio del senador colorado.

Sobre la fecha de presentación del pedido, Masi mencionó que se podría dar esta semana, siempre y cuando se tengan los pareceres de las demás bancadas.

Con respecto al supuesto ocultamiento de 11.000 casos sospechosos en la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), expresó que la Fiscalía debe procesar al anterior titular Óscar Boidanich para investigar en qué momento se retrasaron los procesos, si fueron al llegar al Ministerio Público o si estos nunca se produjeron siquiera.

Masi explicó que la fiscal General del Estado Sandra Quiñónez debe aclarar si es que las propiedades tienen fueros como lo sostuvo René Fernández. Cuestionó que la titular del Ministerio Público haya dado una conferencia sobre lo ocurrido en Curuguaty respaldando la actuación de sus agentes pero en el caso del allanamiento que no se produjo se amparó en el criterio del fiscal.

Por su parte, el presidente del Congreso Nacional Silvio “Beto” Ovelar explicó que el procedimiento al que está apelando la bancada del PDP para iniciar el proceso contra González Daher es el correcto porque están recurriendo a nuevos antecedentes y que la presentación versaría sobre un nuevo caso.

Agregó que si el pedido respeta los procesos y las normas, se le va a dar curso.

Consultado sobre su postura personal, dijo que la cuestión “está cada vez más compleja” y que con el correr de los días “surgen nuevos elementos”. Indicó además que, según conversaciones que mantiene con sus colegas, “hay un ambiente a favor de que se impulse el proceso de pérdida de investidura”.

En todo momento, los periodistas le preguntaron cuál será su postura pero él no la dio a conocer. Sin embargo, expresó que en el proceso anterior, cuando se decidió la pérdida de investidura de González Daher por el escándalo de los audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya votó a favor del proceso.

“Nosotros vamos a seguir en nuestro mismo derrotero. ¿Vos me pedís que yo anticipe mi voto? así se pierde el efecto sorpresa. ¿Por qué no esperás el día de la sentencia?… hemos asumido la posición y nos vamos a mantener en la misma línea. No soy de los que cambian de parecer”, remarcó.