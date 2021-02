El ingeniero Edgardo Gómez, director de Dirección de Vialidad de la Municipalidad de Asunción, dijo a la radio 780 AM que el problema de los baches que se generaron luego de las intensas lluvias no es propiamente del recapado que hace la institución, sino más bien existe una causa de fondo y señaló a la Essap.

En ese sentido explicó que hay varias conexiones de desagüe fluvial conectadas al desagüe cloacal y cuando ocurren este tipo de lluvias es cuando colapsan estos sistemas y ocurren estos hundimientos. “En este caso cuando la línea de desagüe cloacal colapsa no hay asfalto que aguante. No solucionamos con ir a bachear nomás, no va a durar el trabajo”, argumentó.

El entrevistado precisó que en algunos casos se requieren cambios de cañerías viejas y para ello debe intervenir la Essap. “Nosotros no tenemos el control de la infraestructura, el sistema de desagüe no está en nuestro control, solo el pavimento”, justificó.

Respecto a cómo se podrá dar una solución de fondo, indicó que la Municipalidad de Asunción y la aguatera estatal ya instalaron una mesa de trabajo en conjunto para implementar las medidas necesarias en los considerados puntos críticos.

Sobre por qué siempre se registra lo mismo, el funcionario municipal reconoció que son problemas que se arrastran hace años y que están buscando conseguir mejoras en varios puntos. “No podemos hacer en poco tiempo varias soluciones, estamos encarando ahora, lastimosamente tenemos muchas problemáticas en la ciudad”, argumentó.