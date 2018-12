“Es una afrenta a nuestros héroes… Ya no puedo callarme ... Voy a averiguar quién autorizó esto y lo voy a desafiar a moquete ... Están prostituyendo las Fuerzas Armadas ... Inútiles comandantes. Serviles y genuflexos. A ustedes les digo generales”, escribió en su cuenta de Facebook.

Los superiores del coronel Duré realizaron la denuncia en su contra y ahora la jueza Stella Maris Brítez Scolari, ordenó su arresto en el Pabellón de Oficialies de la Fuerza Aérea. Alega en su resolución que se perjudicó “considerablemente la institucionalidad, la disciplina, el respeto a la superioridad militar e interés en el servicio”.

El coronel Duré es el mismo que estuvo con arresto disciplinario por no saludar en una ocasión a su comandante, el General Braulio Piris, argumentando que éste no estaba a la altura de su cargo y que no merecía el saludo.