El abogado Juan Sosa Bareiro lamentó la intromisión del Brasil en Paraguay con relación a la orden de prisión dictada con­tra el ex presidente Horacio Cartes. Considera que se está desprotegiendo nuestra pro­pia seguridad jurídica. Ase­guró que todo lo expresado por las autoridades del vecino país carece de argumentos y que lo acontecido podría responder a ciertos intereses.

“Creo que son muestras, y es momento de que nuestra jus­ticia y diplomacia se pongan los pantalones largos y no per­mitir intromisiones. Mañana pueden ser intereses nacio­nales en la negociación de Itaipú”, sostuvo.

El abogado sostiene que al dar prioridad a la legisla­ción extranjera, el día de mañana podría atacar por otros asuntos políticos. Como consecuencia de dar el primer paso de supre­macía que hoy no existe, según explicó. La señal que se da es la de otorgar supremacía sobre nuestra ley. “Hay que ser cuidado­sos”, enfatizó.

Recordó que “no podemos dejar de lado nuestra sobera­nía jurídica porque según lo publicado, todas las acusacio­nes carecen de fundamento”.

Además, considera que la respuesta al hecho de alguna forma es peligrosa porque “estamos dando prioridad a legislaciones extranje­ras y actos infundados por sobre el derecho de nuestros compatriotas que realmente están haciendo las cosas en Paraguay”.

Sosa Bareiro aclaró que mien­tras no exista ninguna causa jurídica en Paraguay ni nin­guna causal jurídica en el país “no se puede estar desme­ritando a nuestros ciudada­nos y darle lugar a cuestiones externas y foráneas; además de infundadas. Hasta se puede decir que podrían ser interesadas por cuestiones de negociaciones que tene­mos a futuro”, añadió.

Alertó también sobre lo peligroso que podría llegar a ser para el sistema de jus­ticia nacional, por lo que recomendó salvaguardar la seguridad jurídica. “Con eso estamos salvaguardando cualquier negociación futura y hacernos respetar como soberanos en todos los senti­dos”, sostuvo. Sin embargo, agregó que al dar lugar a estas sentencias “absurdas” de alguna forma se estaría desmeritando la soberanía jurídica. “Por perjudicarle a uno, estamos arriesgando todo lo que puede ser nuestra posición geopolítica y jurídica en el futuro”, mencionó.

Por otro lado, la tarea esen­cial dentro del territorio es no debilitar nuestro sistema jurí­dico e institucional. “Al con­trario, tenemos que fortale­cerlo porque o si no el día de mañana dentro de esa debili­dad, la diplomacia extranjera puede aprovechar y perjudi­carnos en otras cuestiones. Podría o no de alguna manera tener que ver con la renegocia­ción del 2023”, dijo.

El juez Marcelo Bretas ordenó la prisión de Horacio Cartes como parte de la investigación que involucra a Darío Mes­ser por el supuesto ilícito de lavado de dinero.

Sostienen que justicia extranjera no puede pedir prisión de ex presidente

El empresario Jorge Pappalardo, miem­bro de varios gremios, expresó su lectura de los hechos que se suscitaron tras el pedido de prisión preven­tiva al ex presidente Horacio Cartes. Pappalardo, por sobre todo, con el afán de brindar un análisis sensato de la situación, expresó: “Que la justicia de otro país se inmis­cuya nada más en la nuestra no creo que sea lo correcto. Hay que tener mucho cui­dado, esto va incluso para el actual presidente de la Repú­blica (Mario Abdo) y para los que vendrán después”.

Pappalardo añadió: “De lo que estoy seguro es que un juez del Paraguay no va a poder hacer lo mismo (decre­tar prisión preventiva) res­pecto a Fernando Collor de Mello, Fernando Enrique Cardozo, Lula da Silva, Dilma Rousseff o del mismo Jair Bol­sonaro una vez que culmine su mandato, ni por más que sea algo alevoso”. Sentenció que “estoy seguro que no lo van a permitir. Entonces hay que tener cuidado con eso, luego se volverá costumbre. Ante esto habría que prestar mucha atención y cautela”.

En ese sentido, alertó vehe­mentemente que “este men­saje va incluso para el actual presidente de la República (Mario Abdo) y para los que van a venir después. Yo no digo que uno no debe ser investigado. Que nos inves­tiguen a mí como a vos, como a Horacio Cartes, todos ten­drían que ser investigados. Pero hay que ser realistas, el ex presidente de cualquier país, nos guste o no nos guste, en su momento representó políticamente a un país”, sen­tenció Pappalardo.

El empresario planteó una analogía referente al caso. “¿Usted cree que un juez de Irak podría pedir la pri­sión para un ex presidente de los Estados Unidos por­que se les bombardeó? Hay que ser realistas”, sostuvo Pappalardo. “Lo que se está investigando con respecto a Horacio Cartes es su rela­ción con una persona. Pero uno puede tener una rela­ción personal con alguien, pero eso dista mucho de una realidad punible. No pode­mos dejar que esto suceda porque a partir de ahí se vol­verá una costumbre contra­producente”.

Continuó su lectura manifes­tando que “no puede un juez de otro país pedir la cárcel o detención para un presidente de Rusia, de Alemania o sea de cualquier otro país. Que sí se investigue, pero mal podrían adelantar y emitir una orden de prisión. Hay que tener cui­dado con este tipo de cosas, al final el ex presidente Horacio Cartes fue mandatario de la República y esto no debería ocurrir ni con Lugo, ni con Nicanor ni con nadie. Yo no tengo que ver con ninguno de los ex presidentes, en abso­luto. Ellos fueron represen­tantes del Paraguay, fueron electos democráticamente. Obviamente, cuando están en otro país y comenten un delito es otra cosa, pero no se podría actuar con la liviandad con la que se lleva este caso”.

Desde su lectura política a nivel macro destacó que “tenemos muchos temas muy importantes para negociar con el Brasil. No nos olvi­demos que somos un país mediterráneo, tenemos cir­cunstancias particulares”. Asimismo, llamó la atención sobre la polarización exis­tente en la sociedad para­guaya. “Si esta polariza­ción no nos permite razonar correctamente y no tenemos una lectura crítica, y por ende aceptamos cualquier dispa­rate porque me cae bien o porque me cae mal, come­teríamos un grave error que perjudicaría a nuestro país”, concluyó Pappalardo.