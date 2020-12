El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, manifestó que el Comité de Bioética es el encargado de definir si la paciente, en este caso la pequeña Bianca, es apta o no para recibir el medicamento requerido por sus padres. Sostuvo que él ni el Ministerio toman esa decisión.

“Hay un comité que debe definir si la paciente es apta para recibir el medicamento, el ministerio de salud o el ministro no es el que toma esa decisión”, señaló el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, a ABC TV, en relación al dictamen de la Comisión Nacional de Bioética del Paraguay (CONABEPy) sobre el caso Bianca.

“Nosotros no tenemos ninguna intención de trabar el proceso. Pero, también debemos tener en cuenta que el cuidado debe ser ético y no someterse a un tratamiento que pueda no tener sentido e incluso que podría ser dañino”, agregó el ministro de Salud.

Sostuvo que la empresa proveedora del medicamento es la que solicita la expedición del Comité, que a su vez tiene encima una entidad reguladora que realiza el chequeo del proceso. “No es que nosotros queramos ponernos en el medio del caso”, resaltó el titular de Salud Pública.

“Los médicos tratantes son neurólogos pediatras, respeto profundamente el dolor de los padres pero acá se debería escuchar a los médicos y su evaluación”, indicó el ministro.

Asimismo, dijo que habría que ver cómo actúa la compañía ante la negativa del Comité y si en todo caso, se podría ver “otro camino”.”Hay principios éticos generales, hay varias situaciones complejas con la medicina, los principios son humanistas”, precisó.