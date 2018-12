Horacio Galeano Perrone explicó que la Policía Nacional posee varias direcciones generales, siendo una de las más importantes la de Apoyo Táctico, que agrupa a 12 unidades tácticas como montada, antimotines, FOPE, agrupación de seguridad, entre otros, y se configura así “en el alma de la Policía”.

En ese sentido señaló que la Agrupación Especializada funciona como una de las áreas de la escuela de suboficiales, por lo que están allí numerosos aspirantes y que la estructura impide que se registren fugas. Añadió que esta fue la primera vez que dos internos se escapan de la unidad y que lo hicieron en complicidad con los guardias.

Respecto a la responsabilidad política, el analista dijo a la radio 970 AM que la explicación del presidente Mario Abdo no es suficiente, atendiendo a que el hecho ocurrido es algo muy delicado. El mandamás indicó al respecto que es una lucha contra el crimen organizado que se ha arraigado en las instituciones en el pasado.

“Es una costumbre muy paraguaya eso de culparle al pasado”, esgrimió quien fuera varias veces ministro de Educación y que -según dijo- jamás echó la carga a nadie por los errores o problemas que se presentaron durante su gestión.

“Del momento en que me hice cargo, es mi responsabilidad. (A Mario Abdo) no se le designó para ser fiscal del pasado, sino que administrador del presente. Hay que tomar en serio esto. Hay que hacerse cargo porque el problema es muy serio. No veo comandar al presidente de la República y no tiene el control de la situación”, dijo.

Así también recalcó que la responsabilidad también es del ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor. “Esa responsabilidad política también pasó con (Marcelo) Piloto. El ministro tiene que ser convocado (por el Congreso)”, mencionó.

El analista Galeano Perrone lamentó por último que observa últimamente que las autoridades están llegando a ocupar sus cargos solo por mero prebendarismo político.