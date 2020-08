Autoridades del Hospital Nacional de Itauguá no recomiendan que pacientes oncológicos vuelvan por la gran cantidad de casos positivos de COVID-19 dentro del centro asistencial. Aseguran que sigue en etapa preparatoria la aprobación de un área destinada para atender sus casos.

La Dra Yolanda González sostuvo que no es momento que los pacientes oncológicos vuelvan al Hospital Nacional de Itauguá debido a la cantidad de contagios por coronavirus que se registran.

“¿Les parece que este el momento de regresar cuando tenemos Covid-19 por todos lados, es seguro para ellos? Son inmunodeprimidas, nadie les va a negar que entren pero nosotros tampoco podemos hacernos responsables porque hay 50 personal del Hospital en cuarentena”, expresó la directora en contacto con 1000 AM.

La doctora mencionó que dentro del centro asistencial saltan numerosos casos positivos, ya sea en pre quirúrgico, y aleatoriamente en médicos residentes. Comentó que por seguridad sanitaria no recomienda que se instalen en dicho lugar.

Con relación al sitio destinado para los pacientes oncológicos, la doctora González dijo que continúa en tapa preparatoria la aprobación de un área destinado para los mismos.

“Todo se va a seguir preparando, pero al menos considero, en este momento, no es prudente y yo puedo no asegurar que ellos no se contagien”, manifestó.