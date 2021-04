El Dr. Roque Silva mencionó al programa Tempranísimo de Universo 970 AM que la semana pasada hubo una leve disminución de contagios por Covid-19, sin embargo, fue una de las más altas desde el inicio de la pandemia con más de 316 fallecidos.

“La situación en los hospitales es crítica, técnicamente estamos en colapso, nuestras camas en terapia intensiva están ocupadas al 100% y tenemos más de 100 personas esperando una cama a nivel país. Estamos sosteniéndoles a los pacientes en sala de reanimación con balones de oxígeno, unos 95, y las camas de internados están completamente llenas, entra uno y sale otro. Gracias a Dios tenemos a todas las personas atendidas dentro del centro hospitalario”, expresó.

El especialista indicó que debido a la demanda se habilitaron salas que no son para internación para atender pacientes y que el personal de blanco hace un esfuerzo sobrehumano, ya que la situación es caótica.

Explicó que los pacientes sostenidos son aquellos que están en salas terapizadas, es decir, reciben todos los cuidados intensivos, están con respirador pero están en sala de urgencias. “Están sostenidos con todos los cuidados y tratamientos como si fuera que están en terapia intensiva. Por día movemos 15 a 20 pacientes pero vuelve a llenarse con la misma cantidad”, refirió

Por otra parte, el doctor manifestó que el medicamento Baricinitib es un antiviral que se utiliza en pacientes con Covid-19, pero que no cuenta con evidencia científica que demuestre su eficacia, además que en nuestro país no existe un laboratorio que importe dicho medicamento. “Sé que se consigue en el mercado negro, hay gente que trae el medicamento. Los médicos utilizan en base a la experiencia de otros países pero científicamente no está demostrado que ayude en el tratamiento”, contó.

En otro momento, dijo que para salir de la crisis sanitaria, se debe basar y cumplir dos pilares fundamentales: el cuidado mediante las medidas sanitarias y las vacunas.

A su criterio, estamos aplazados en cuanto a la gestión de las vacunas porque ya necesitamos que lleguen entre 500 mil a 600 mil dosis para comenzar a inmunizar a la población general. “Se apostó mal al Mecanismo COVAX, esperamos que las vacunas (Covaxin) de la India sean probadas y nos ayuden”, puntualizó.