La Dra. Carolina Molas, directora del Programa, explicó que los donantes de plasma básicamente deben reunir los mismos requisitos que un donante de sangre, en cuanto a patologías previas, la edad, descanso, entre otras cosas.

Los requisitos requeridos para todos los recuperados que quieran colaborar con la donación de plasma deben: tener entre 18 y 65 años, haber descansado, no haber ingerido bebidas alcohólicas o fumado dentro de las 24 horas, haber cumplido los 30 días pos recuperación del Covid-19.

La profesional médico especificó que convocan especialmente a los hombres que se hayan recuperado de coronavirus para la donación requerida.

“Tenemos unos 1.200 recuperados aproximadamente y no podemos decir que todos van a ser donantes porque en ese grupo hay mujeres, niños y hombres. De preferencia llamamos a donantes masculinos, porque en el caso de las mujeres, al desarrollar embarazos múltiples, desarrollan otro tipo de anticuerpos que también tiene implicancia en una transfusión”, expresó en contacto con 1000 AM.

La doctora explicó que la terapia con plasma de personas convalecientes (aquellas que se recuperaron de la enfermedad) es un tratamiento experimental que varios países realizan para aquellos que tienen la enfermedad del coronavirus en el 2019.

Subrayó que aquellas personas convalecientes tienen anticuerpos, lo que significa que desarrollaron proteínas que el cuerpo usa para combatir las infecciones en su sangre.

Mencionó que primeramente harán el llamado para la donación voluntaria, y luego llevarán a cabo la búsqueda activa de donantes. “Pero eso no significa que tengan que donar, en caso de que no quieran hacerlo, nosotros no podemos obligar”, apuntó.

Por último, la profesional de la Salud manifestó que el plasma es la parte líquida de la sangre.

La convocatoria de la donación, colecta, fraccionamiento, almacenamiento, distribución de componentes sanguíneos están regulados por la Ley 3.441/08 estableciendo, así mismo, que la autoridad competente para aplicación es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar a través del Programa Nacional de Sangre, como ente normativo, regulador y operativo a través de la Red Nacional de Servicios de Sangre.

Para más informes, se puede poner en contacto:

Al mail pnsangre2004@gmail.com

Al teléfono 021 205 840

Al link de la aplicación https://doymisangre.com/

Al Facebook Casa del Donante