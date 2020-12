El inspector principal explicó en comunicación con HOY Digital que la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, no exige la tenencia de la bolsa mortuoria y la Patrulla Caminera es una institución que basa sus procedimientos y actividades de acuerdo a lo que establece dicha ley.

“Lo que la Ley 5016/14 no exige, nosotros no pedimos. En otras palabras, la Patrulla Caminera no pedirá a los conductores que tengan la bolsa o sábana mortuoria y no pueden ser multados por eso”, expresó.

En caso de recibir algún tipo de sanción o apriete, Vargas indicó que todo conductor afectado debe presentar su denuncia al Departamento de Transparencia de la institución. Además, pueden acercarse hasta el Juzgado de Faltas de cualquiera de los cuarteles de la Patrulla Caminera o comunicarse a los números 021 582 689 / 021 584 256 / 0986 835 049 (sólo WhatsApp), así como también a través de la fan page “Patrulla Caminera del Paraguay”.

El entrevistado solicitó que las denuncias sean presentadas con nombre y apellido del funcionario en cuestión, ya que cuenta con el portanombre correspondiente al momento de realizar los controles en rutas nacionales.

“Que se denuncie por el número de patrullera, con el nombre y apellido del funcionario, ciudad y en caso de que pueda acompañarlo con una foto o filmación, con eso podremos iniciar una intervención y abrir una carpeta de investigación”, detalló.

Por último, recordó cuáles son los elementos y documentos que se le exige al conductor al momento de un control y citó: la licencia de conducir, habilitación municipal, uso del cinturón de seguridad, extintor, baliza, la llave de ruedas, el gato y la rueda de auxilio.

“Son elementos que el conductor debe tener dentro de su vehículo en todo momento para preservar o evitar situaciones que pongan en peligro la vida del automovilista y de terceros”, subrayó.