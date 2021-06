El Sanatorio Santa Lucía de Ciudad del Este anunció que se retira del convenio con el Ministerio de Salud al no poder costear más los gastos de internación de los pacientes con Covid-19 y ante la deuda del Gobierno de más de 3 mil millones de guaraníes.

En conferencia de prensa, los representantes del sanatorio Santa Lucía informaron que la falta de recursos se agudiza de forma diaria, al no obtener en un tiempo prudente el retorno económico de parte del Ministerio de Salud, por lo que decidieron el cierre temporal de UTI del área respiratoria.

Es por ello que por razones financieras se ven impedidos de seguir sosteniendo el servicio al sector público hasta tanto logren el retorno económico necesario de los pacientes derivados en el marco normativo. “Hemos hecho todo lo posible para no llegar a esta situación pero no tenemos las condiciones de seguir, al no tener el retorno en un tiempo prudencial”, refirieron al momento de resaltar que deben pagar a los proveedores y al plantel profesional.

El doctor Jorge Ortiz, uno de los voceros del sanatorio, indicó que es muy triste tener que tomar esta decisión pero que no tienen de otra que cortar las relaciones con Salud Pública tras reiterados pedidos de comunicación pero sin el retorno esperado.

“Tenemos 4 pacientes que seguirán recibiendo su asistencia hasta su alta médica, pero ya no recibiremos a nuevos usuarios. El sanatorio Santa Lucía que fue uno de los primeros en atender a los pacientes Covid, implicó mucha inversión monetaria y del personal blanco. Hasta el momento 688 pacientes fueron atendidos en sala común, y hubo cero fallecidos en esa área. En terapia intensiva tenemos un 25% de mortalidad. En UTI tuvimos unos 178 pacientes aproximadamente. Por estos números resulta triste que tengamos que cerrar nuestras instalaciones”, refirió.

“Estamos de acuerdo con la ley, pero los números ya no nos cierran, intentamos de todas las formas de cubrir los gastos de los pacientes internados, pero hasta el momento adeuda Salud la suma de 3.003 millones de guaraníes. Nosotros no somos un sanatorio multimillonario, atendemos en medio de todo lo que podemos”, remarcó el médico.