Durante una audiencia pública, la actual defensora general y candidata a ministra de la Corte, Lorena Segovia, abogó por una ley contra toda forma de discriminación y además reconoció que existen niños y adolescentes transexuales que acuden a su institución en búsqueda de ayuda para que se respeten sus derechos, pero subrayó que se debe debatir profundamente sobre si es conveniente o no que menores de edad tengan la potestad de elegir su identidad de género. “Temas como estos no pueden ser considerados en forma ligera, sino que deben responder a lo que la comunidad paraguaya considere que corresponde, no podemos decir que pueda ser resuelto por un grupo de personas, sino que debe hacerse lo que la mayoría piense (correcto)”, respondió ante una pregunta.

Estas expresiones generaron el repudio generalizado entre los grupos “provida”, entre ellos la Pastoral de la Vida Arquidiocesana, la cual expresó mediante un comunicado su preocupación por la “abierta promoción que realiza de una ideología que niega, por lo tanto atenta contra la naturaleza y dignidad humana concedida por Dios, que promueve la autodefinición de las personas en múltiples géneros, incluso en el cargo público que hoy preside como Defensora General, emitiendo resoluciones”.

Mediante la nota firmada por la secretaria general, María Luisa Gill, la Pastoral de la Vida de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción manifestó su rechazo “a cualquier acto médico que implique la hormonización temprana y peor aún la mutilación posterior, privando de la posibilidad maravillosa de engendrar vida y perpetuar la especie humana”.

Recordó que ocupar el cargo en la máxima instancia judicial requiere no solo de un excelente perfil profesional sino además ético. “Debe poseer un respeto irrestricto al ser humano, a su condición de hombre y de mujer. Exhortamos a que los niños, como seres en desarrollo, deben ser respetados, protegidos contra injerencias que pretenda presentarles la idea que no responden a su condición biológica, lo cual constituye abuso infantil”, indica.

Finalmente instó a los miembros del Consejo de la Magistratura a precautelar la Carta Magna, los intereses nacionales, la niñez y la adolescencia en el momento de elaborar la terna que será remitida en el mes de noviembre al Senado y no incluir a Lorena Segovia entre los seleccionados. “Por tanto, instamos al Consejo de la Magistratura a precautelar la Constitución Nacional, los intereses nacionales, la niñez y la adolescencia que constituye nuestro mayor tesoro y el futuro de nuestra nación. En ese sentido, resulta inadmisible que la citada profesional ostente el cargo de ministra de la Corte”, dice el documento.

También la Red Ciudadana se pronunció sobre la postulación de la Dra. Lorena Segovia para ministra de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto la abogada Valeria Insfrán, presidenta de la Red Ciudadana por la Niñez y Adolescencia, advirtió en charla con el canal GEN del avance de una peligra agenda internacional y expresó que preocupa que estén llegando a los espacios de poder las personas “colonizadas” con esta ideas que distorsionan la identidad de los niños.