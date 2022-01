Un camión semirremolque que transportaba ripió cayó el miércoles al cruzar un precario puente ubicado sobre el arroyo Yambue, que une a las colonias República y Potrero Sur de la ciudad de Pedro Juan Caballero. El Ministerio de Obras Públicas culpó al conductor por exceso de carga y alegó que no puede cambiar todos los precarios puentes de manera por falta de recursos.

César Núñez, jefe del Departamento de Puentes del MOPC, refirió en entrevista con la radio 650 AM que tuvieron conocimiento de la caída del camión semirremolque que estaba al mando del chofer identificado como Mariano David Escobar, quien resultó herido y fue trasladado al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

“El accidente lastimosamente ocurrió por la suma de varias situaciones, no solamente por el estado del puente, porque el puente estaba mantenido y en buenas condiciones. Lastimosamente a veces es un poquito de… no quiero decir irresponsabilidad, pero la falta de compromiso de nuestra gente con relación al exceso de carga para este tipo de puentes de madera, que desde un principio nunca estuvieron preparados para soportar un nivel de carga como le someten", indicó.

Núñez detalló que en esta oportunidad colapsó una de las cabeceras del puente porque falló parte de la estructura a raíz del exceso de carga, lo cual consideró que fue el factor principal de lo ocurrido durante la jornada del miércoles.

El entrevistado indicó que existen muchos puentes en el país que son aún de madera y aseguró que están trabajando para el reemplazo de los mismos. Citó que dependiendo de la zona se observan los avances en cuanto a las estructuras. Por ejemplo en algunos sitios hay 80% de hormigón y 20% de madrea, pero en otros la relación es 50% y 50%.

Apeló a la responsabilidad de los conductores y no arriesgar con el exceso de carga, porque no solo pueden ocurrir problemas con los puentes de madera, sino que también con aquellos de hormigón que datan de hace años y que no están preparados para soportar mucha carga.

Por último Núñez dijo que lo ideal y utópico sería que el MOPC pueda mejorar los puentes precarios en las zonas productivas que requieren de infraestructuras más resistentes, pero alegó que no posee los recursos para llegar a cubrir todas las necesidades.