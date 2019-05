En entrevista con los medios, el jefe de Estado recordó que existe una ley que había sido reglamentada este año y que permite al funcionario de salud, una vez que se desprecariza y obtiene su nombramiento, aportar por todos los años que estuvo como contratado.

De esa manera, considera que se puede dar respuesta al reclamo del sector médico en lo que se refiere a realizar los aportes hasta llegar a tener una edad aproximada de 70 años para poder jubilarse.

“Acá lo que no se puede hacer es discriminaciones, eso me prohíbe la Constitución Nacional, a todos los que están en el régimen jubilatorio. No puede haber discriminación, eso no es una cuestión del presidente”, expresó Abdo Benítez.

El mandatario sostuvo que él no puede promulgar una ley que, a su criterio y el de sus asesores, “es inconstitucional”. Así también, señaló que ya había anticipado que el veto parcial al proyecto de ley de jubilación médica sería finalmente rechazado en el Congreso.

Según Abdo Benítez, con esta ley que quedó promulgada de manera automática podrían existir médicos con más de un vínculo laboral que llegarían a jubilarse -dependiendo del caso- cobrando hasta G. 15 millones, mientras que otros aportantes a la Caja Fiscal como los funcionarios públicos lo harían pero cobrando solo G. 2 millones, situación que catalogó como “una gran inequidad”.

“Tengo que ser coherente, no puedo solamente analizar esta situación sino todo lo que pueda venir. El Congreso puede decir ‘a ellos les vamos a dar y solamente a ellos’, pero yo no puedo dejar de actuar de manera responsable y por más que sea impopular y estén enojados conmigo, me duele en el corazón porque yo les tengo un profundo reconocimiento al gran trabajo que hacen los médicos”, apuntó el jefe de Estado.

Finalmente, el presidente de la República sostuvo que el camino para brindar una solución definitiva es una reforma jubilatoria y adelantó que se está trabajando en un proyecto de ley desde el Ministerio de Hacienda.