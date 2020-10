Con algunos inconvenientes puntuales, arrancó este viernes la utilización del billetaje electrónico en un 100% en Asunción y Área Metropolitana.

Muchos usuarios del transporte púbico dejaron a última hora la adquisición de las tarjetas, por lo que se vieron en figurillas a la hora de abordar los buses, ya que muchos conductores indicaban que ya no tenían para vender las tarjetas.

Así también, algunos ciudadanos denunciaron que los choferes de igual manera cobraban en efectivo a los pasajeros que no traían consigo la tarjeta del billetaje electrónico. En ese sentido, el viceministro de Transporte, Pedro Britos, comentó que las empresas Aldana, Puerto Elseño y línea 29 ya fueron multadas por “cobro indebido”.

Durante las fiscalizaciones, unos funcionarios de Transporte fueron abucheados por los propios pasajeros por la demora que les ocasionaba esa fiscalización.

Fernando Haidar, director Metropolitano de Transporte del Viceministerio de Transporte, reportó a radio 1000 AM que durante un recorrido realizado a tempranas horas de hoy sobre la avenida Acceso Sur, pudo notar la presencia de mucha gente que no pudo abordar los buses de transporte público por no contar con sus tarjetas.

Comentó que ayer se registró un colapso en el sistema de venta de tarjetas, lo que evidencia que los usuarios acudieron en masa a última hora a adquirir los dispositivos.

En cuanto a los problemas de recarga de saldo, aseguró que el inconveniente duró 48 horas y ya fue solucionado. “Ayer a la tarde ya estaban habilitadas”, acotó.