“LLegaron policías de la comisaría primera de Pedro Juan Caballero, les pedí la orden (de detención) pero no me mostraron. Yo estaba embarazada (ya con otra pareja), si no estaba embarazada seguro me dejaban allí. Tres días después se adelantó mi parto”, señaló la mujer a la Red Nacional de Noticias.

La misma remarcó que está convencida que la orden en cuestión no es legal, que el jugador de fútbol pagó para fraguarlo, y que por ello debe pagar ante la justicia, por falsificación de instrumento público.

“Yo solo quiero que se haga justicia, que pague por lo que está haciendo. Porque está comprando una orden de captura, yo no voy a descansar, esta lucha no va a quedar así”, disparó la denunciante.

Ruiz Martin dijo por otro lado que la prestación alemntaria a las dos hijas que tuvo con el jugador, no le es remitida de manera regular. Y que su divorcio, desde hace tres años, estuvo marcado por maltratos verbales y amenazas del futbolista.

“Pasaron muchas cosas, hasta amenazas de muerte”, sostuvo.