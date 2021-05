Ángel Zaracho, presidente de la Federación de Camioneros del Paraguay, confirmó la decisión en comunicación con radio Ñanduti. Según explicó, ya no pueden seguir operarando debido al precio del combustible, además que la agroexportadora no cumple con la tarifa pactada desde febrero de este año.

“En estas condiciones ya es imposible que sigamos operando, la única manera es parar totalmente”, expresó, anunciando que la huelga comenzaría el próximo lunes 24 de mayo, y eso significaría un desabastecimiento de productos, ya que la exportación en su mayoría se realiza a través de camiones.

“Todo va a parar, creo que va a haber un acatamiento del 90%. Por eso hablo de desabastecimiento, el reclamo es a nivel nacional. En Paraguay somos como 40.000 camioneros”, refirió.

Zaracho aclaró que la medida de fuerza no implicará el cierre de rutas, no obstante, de igual manera perjudicaría al tránsito vehicular. Sostuvo que ya no pueden continuar trabajando a pérdida y que la única solución es conversar con las altas autoridades y ya no con mandos medios.

Cabe mencionar que ayer la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles anunció el incremento del precio del combustible a 400 guaraníes por litro.