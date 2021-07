En entrevista con radio 730 AM, Oliver Gayet aclaró que como gremio no están pidiendo todavía el carnet y que tampoco tiene conocimiento de que otro gastronómico del rubro esté pidiendo la constancia sanitaria para el ingreso a su local.

“Acá en Paraguay ningún local gastronómico está haciendo esa diferencia, diciendo vos sí, vos no, porque el índice de vacunación es muy bajo porque no hay vacunas suficientes. Acá el criterio es diferente a Europa o EEUU. El día en que tengamos dos o tres millones de dosis esperando que la gente vaya a vacunarse y esta no quiera inmunizarse, ahí tal vez se pueda hacer la exigencia del carnet”, consideró.

Gayet sostuvo que el Ministerio de Salud no se pronunció sobre la posibilidad de recomendar a los locales la exigencia del carnet. Tampoco los integrantes de su asociación conversaron al respecto de manera interna. Por lo que hasta ahora solo el diputado Hugo Ramírez es quien plantea hacer la diferenciación, al implementar espacios para los vacunados y otra zona para los no inmunizados. “No estamos ni en contra ni a favor, solo decimos que si eso hoy se aplica, estaríamos muy adelantados por la falta de vacunas”, agregó sobre el punto.

El entrevistado precisó que, de acuerdo a la experiencia de otros países, pese a que se exija el carnet, deberán seguir otras medidas sanitarias, como el distanciamiento entre las mesas, para evitar un contagio entre los comensales de diferentes grupos.

Por último destacó que en las últimas semanas se comenzó a registrar el regreso de los adultos mayores a los sitios concurridos tras recibir sus dos dosis anticovid. “Se sienten más seguros y están volviendo”, puntualizó.