El paro de camioneros llegó a su fin y los referentes anuncian que coordinarán la salida de la Costanera con la Policía Nacional, a fin de no entorpecer el tránsito ni generar inconvenientes a la ciudadanía.

Con la firma del acta de entendimiento entre la Federación de Camioneros y representantes del Ejecutivo que integran el Comité Técnico, finalmente quedó levantada la medida de fuerza que ya cumplió el intervalo de una vacuna Pfizer.

Ángel Zaracho, vocero del gremio, explicó que él y sus compañeros están muy conformes con el acuerdo y que pese a que se establece un plazo de 60 días para evaluar el costo, no cree que se vuelva a recurrir a una medida de fuerza.

“Vamos a conversar para que en la salida no se cree ningún inconveniente, vamos a coordinar con la Policía un horario para no entorpecer tanto el tránsito y no afectar la ciudadanía”, expresó Zaracho.

Sin embargo, durante estas dos semanas no solamente el tránsito estuvo bajo permanente interrupción, sino también la industria y toda la actividad económica y hasta sanitaria, pues un móvil que transportaba vacunas a Concepción tuvo que postergar por dos días su viaje a causa del cierre de avenidas y rutas. También a los bomberos les impidieron llegar a la Costanera para apagar un incendio.

Sobre lo acordado en sí aseguró que a partir de ahora comenzarán a cobrar un 30 % más de lo que venían ganando, por lo que con el decreto firmado por el Ejecutivo para regular el costo referencial ya se sienten cómodos.