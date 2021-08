En entrevista con el canal Gen y la radio Universo, la empresaria Pilar Zubizarreta, directora de POLLPAR, indicó que el sector avícola se suma a la agonía a consecuencia del paro de camioneros y recordó que el derecho de uno termina donde empieza el del otro.

“Si bien tienen sus reclamos y no estamos en contra de ello, creemos que no sea la forma. Yo en particular ya paso a responsabilizar al Gobierno y ya no a estos transportistas que realizan la huelga. Este Gobierno débil, genuflexo, no tiene la capacidad de poner orden en su país teniendo todas las herramientas para hacerlo. Hay que hacer valer la Constitución. Es su deber actuar por la integridad de todos los paraguayos”, indicó.

También expresó que a su parecer fue una locura la aprobación en el Senado del proyecto de ley que fija el precio del flete, ya que en ese estamento legislativo deberían estar los mejores eruditos de la nación y deben trabajar a favor de todos los paraguayos, según consideró la entrevistada. “Me sentí abofeteada en mis derechos, lo que hizo el Senado fue prolongar la agonía”, agregó.

En otro momento dijo que no están pudiendo alimentar a sus pollos y recordó el caso de la empresa San Sebastián de Argentina, la cual quedó sin alimentos y sus animales comenzaron a comerse unos a otros. “Cuando se quedan sin alimento los pollos se canibalizan, eso es lo que está empezando a suceder, y eso no tiene vuelta atrás. El pollo es como un bebé, hay que darle de comer todos los días en la boca, no es como la vaca que sale a pastar”, alertó.

Así también comentó que esta terrible situación impactará en las recaudaciones, ya que el empresariado no podrá pagar los impuestos al Estado.