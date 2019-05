El Ministerio de Trabajo encuestó a 45 conductores de camiones de cargas y detectó que 25 de ellos no contaban con seguro social de IPS, 31 trabajan más de ocho horas, 11 no percibieron aguinaldo, 6 sin vacaciones y 17 no cobran ni el salario mínimo.

Los controles se realizaron en la vía pública del martes 30 de abril y el 3 de mayo en Cruce Villeta, zona de Alberdi de 7:00 a 15:00.

Durante el operativo, fueron encuestados 24 choferes, de los cuales 16 no tenían IPS, 3 sin vacaciones, 8 no cobraron aguinaldo, 5 no tienen antigüedad y 17 trabajan más de 8 horas. El 3 de mayo se realizó la segunda verificación donde los fiscalizadores constataron que 16 de los 24 conductores no contaban con IPS, 8 no percibieron aguinaldo, 17 están sin contrato y 17 trabajan más de 8 horas.

Inmediatamente se procedió a migrar los datos de los trabajadores que no contaban con el seguro social al IPS para su inscripción automática. Asimismo iniciaron los procedimientos correspondientes para sancionar y multar a las empresas infractoras.

Las inspecciones continuarán y están fijadas para el 16 y 17 de mayo en la ruta Transchaco y el 27 y 31 del corriente mes será en Minga Guazú.

El director de Fiscalización Laboral, Salud y Seguridad Ocupacional, Pedro Garayo, manifestó que los operativos se realizan luego de denuncias recogidas por el Ministerio del Trabajo, a través de sindicatos de trabajadores de transporte de cargas, quienes denunciaron las irregularidades laborales.

Los controles son aleatorios o por denuncias específicas. Se verifican horas de trabajo, pago de horas extras, aguinaldos, tenencia de seguro social de IPS, además la situación general de los trabajadores. Este trabajo se realiza de manera conjunta con el Viceministerio de Transporte, IPS (Instituto de Previsión Social) y la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran).