Desde el mes de febrero, Mercedes Canese recibió un incremento salarial de G. 1.774.836, pasando de G. 11.800.000 a percibir G. 14.700.000.

La funcionaria indicó a la 650 AM que hubo una nivelación salarial en el Senado, por lo que fue incluida entre los beneficiarios. “Yo pedí que no me aumenten cuando me enteré, pero lastimosamente no tuvieron en cuenta mi pedido”, sostuvo.

Revisando mi liquidación, pude constatar que hay un incremento de 1.774.836 Gs en mis ingresos netos a partir del mes de febrero, dicho aumento no lo solicité yo en ningún momento, por lo que he decidido donarlo en su totalidad, (sigue) — Mercedes Canese (@mercedescanese) March 12, 2021

Asimismo, explicó que decidió donar esa plata a una organización benéfica todos los meses. “Reitero yo pedí que no me aumenten el salario y acompaño la indignación de la gente”, subrayó.

Sobre la cuestionada nivelación salarial a funcionarios del Congreso, dijo estar en desacuerdo atendiendo al momento actual.

Por otra parte, manifestó que las críticas deben ser “proporcionales” y no desviar la atención en medio de la crisis que vive el país.