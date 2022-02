Expertos de Criminalística van a ser los encargados de buscar huellas o rastros de sangre, si lo hubiere dentro de la camioneta Toyota, tipo Runner, con placa OAF 331, que fue encontrada abandonada en el centro de Villa Elisa hoy.

Mikhael Vasilievich, está desaparecido desde el jueves pasado, el extranjero es dueño de un motel ubicado en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera. Si bien desde hace varios días no se sabe nada del hombre no hubo pedido de rescate, ni comunicación alguna con la familia del extranjero, por lo que no se puede hablar por el momento de un hecho de secuestro.

La policía ya había revisado el motel donde reside el ruso y tampoco encontró evidencias de pelea u otra evidencia. Es más, todas sus pertenencias se encontraban en su habitación, solo faltaba la camioneta que hoy apareció abandonada.