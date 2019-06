​El doctor Carlos Cuba deberá comparecer ante el Juzgado este vienes 7 de junio a las 10 horas, en el marco de la imputación en su contra por lesión grave.

El médico fue denunciado por la doctora Cynthia Cardozo, actual directora del Hospital de Limpio, por agresión. El hecho ocurrió el pasado 17 de mayo en la misma institución de salud.

Según relato de la víctima, la agresión ocurrió luego de que le entregado a Cuba una amonestación por escrito, a raíz de sus constantes ausencias y otras faltas relacionadas a la cuestión laboral.

El Ministerio Público sostiene que existen indicios suficientes para comprobar el hecho punible y por ende, solicita la prisión preventiva del imputado.

Tras lo ocurrido, el Ministerio de Salud dispuso un sumario administrativo a Cuba, así como su traslado a otra institución.

ANTECEDENTE DE VIOLENCIA DOMESTICA

No es la primera vez que el doctor Carlos Cubas se ve envuelto en episodios de violencia contra la mujer.

El 16 de enero del 2016 el Ministerio Público lo imputó por golpear físicamente a su esposa.

Según la denuncia planteada por su pareja, Cubas ingresó a la fuerza en la casa donde se encontraba la mujer y allí la agredió físicamente. El hecho se produjo el lunes y la Policía intervino en el lugar, pero no detuvo al supuesto victimario.

“No entiendo porque no lo aprehendieron. Me llama la atención porque la Policía atendió al llamado de auxilio de la víctima pero no lo detuvo (al doctor Cubas)”, manifestó entonces la jueza del caso, Elsa Idoyaga a la emisora La Unión.