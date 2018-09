Abdo, en declaraciones a la prensa, habló sobre la foto que fue viralizada este viernes cerca de mediodía donde se lo observa abrazado con Cabañas Santacruz alias “Cucho”. Mencionó que la imagen fue tomada en el quincho de su casa que fue utilizado como PC de las campañas a la Junta de Gobierno y para las elecciones generales.

“No puedo decir si es falsa o es verdadera. Lo que puedo decir es que no le identifico a la persona. Me he sacado fotos con muchísima gente. Creo que gran parte de los paraguayos no conocían quién era esta persona hasta que fue detenida, en homenaje a la verdad. No tiene para mí relevancia que la foto sea verdadera o falsa. Me saqué muchas fotos y quién sabe cuántas más van a aparecer”, expreso el jefe de Estado.

Agregó que no se le puede pedir documentos a toda la gente con la que se saca fotos y que él está abierto a cualquier tipo de investigación. Indicó que se va a ganar “muchos enemigos” porque va a luchar contra el crimen organizado.

Sobre un eventual peritaje sobre la foto, manifestó que no tiene relevancia y que, en el pasado, hubo todo tipo de fotos con políticos dentro de su casa. Con respecto a la posibilidad de que “Cucho” haya aportado para su campaña, dijo que oficialmente no conoce ese dato ya que en Colorado Añetete existe una “contabilidad limpia” donde no figuran aportes de “esa persona”. “En Alto Paraná tuvimos 4 ó 5 candidatos a diputados, no solo uno. A quién recurren ellos para su financiación, no conocemos”, sostuvo.

Abdo fue consultado sobre la presencia de “Cucho” como invitado VIP el día de la asunción al cargo. Expresó que se otorgaron 6.000 entradas VIP para el acto y que se repartieron entre 10 a 15 a cada diputado, senador, líder regional, entre otros. “No podemos controlar a quiénes se les repartió”, indicó.

En otro momento, expresó que el diputado Ulises Quintana, que conducía una camioneta perteneciente al presunto narcotraficante, no se comunicó con él. Dijo que será la Fiscalía la que lo juzgue y que existe voluntad política para luchar contra el crimen organizado.

“Me duele en el alma y en el corazón que esté vinculado porque es mi compañero de lucha. Trabajó con nosotros. Me duele. Ojalá Dios quiera que salga inocente. Eso ya dependerá de la justicia”, manifestó Abdo quien expresó que no se le dotará de privilegio a nadie durante su gobierno.

Finalmente, fue abordado sobre la posibilidad de que la imagen sea parte de una “vendetta política”. Abdo respondió que no quiere politizar el tema porque es presidente de todos los paraguayos, que quiere ser responsable y que ya no está en carrera.

“No importa lo pesados o lo poderosos que son mis adversarios. Ya vencí a muchos poderosos en favor del pueblo paraguayo”, concluyó.