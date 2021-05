Debido a las denuncias de procedimientos irregulares por parte de los agentes policiales días atrás, el ministro reconoció que el mayor problema es la formación de los aspirantes a la Policía Nacional.

Precisó que actualmente la formación es mixta, por primera vez virtual y presencial por la pandemia del Covid-19. “Esto va a tener su consecuencia y es una preocupación manifestada permanentemente por la cúpula policial porque no pasaron por el proceso de desarraigo familiar, que genera mucha disciplina y cuestionamientos sobre las convicciones”, expresó en entrevista con radio Monumental.

Reconoció que existen muchas falencias dentro de la Policía Nacional y que la mayoría opta por formar parte como último recurso, ya que significa un trabajo seguro. “El que tiene plata no quiere ser policía”, afirmó.

Sobre el primer punto, sostuvo que el examen psicotécnico ya no es tan obligatorio y por más que el postulante tenga o no la actitud de ejercer, podrá ingresar. “Eso es para mí es fundamental (examen psicotécnico) por qué poner al último y no al principio, para no hacerle gastar al alumno todo ese tiempo en pasar los demás exámenes técnicos. El tiempo de formación y la malla curricular también son importantes”.

Giuzzio, a su vez, mencionó que hoy día los militares tienen mejores bonificaciones que los de la Policía Nacional, por lo que están luchando a fin de equiparar eso.

Finalmente, señaló que se necesita de compromiso responsabilidad por parte de los agentes en cuanto a su trabajo.

Cabe mencionar que ayer, unos 1.993 aspirantes egresaron (1.696 masculinos y 297 femeninos como Sub Oficiales Ayudantes especializados en Prevención y Seguridad e Investigaciones, del Colegio de Policía ‘Sargento Ayudante José Merlo Saravia’, de la Sede Central de la ciudad de Capiatá y sus filiales de Coronel Oviedo, Encarnación, Caacupé y Ciudad del Este.