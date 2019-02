Un sector de los campesinos asegura que el presidente Mario Abdo Benítez miente al hablar sobre la apertura al diálogo para la resolución del conflicto de tierras, esto debido a que hasta ahora no ha accedido a recibirlos. Ante la falta de respuestas del gobierno, anuncian que continuarán las invasiones.

Durante un acto de entrega de títulos de propiedad celebrado ayer en Palacio de Gobierno, el presidente de la República manifestó que no cederá a los chantajes de líderes campesinos que impulsan invasiones de tierras y apeló al diálogo como la vía para la resolución de conflictos.

Ángel Varela, dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), hizo alusión a este discurso y sostuvo que hace tiempo plantearon un diálogo con Mario Abdo Benítez, pero el mismo no llegó a atender su solicitud ni les brindó una respuesta concreta.

A raíz de este silencio del mandatario, aseguró que los campesinos lo consideran como “mentiroso y doble filo”, cuestionando su falta de interés para atender al pedido que habían realizado hace un tiempo atrás.

Sobre este punto, Varela indicó que ya presentaron varias notas en el Palacio de Gobierno para pedir una audiencia con el presidente de la República, aunque no llegaron a tener una respuesta ante dicho planteamiento.

El dirigente campesino manifestó que las ocupaciones van a avanzar en Paraguay debido a que no se ha llegaron a estudiar los recursos para la comprar de tierras. Al respecto, detalló que hay más de 450.000 campesinos sin tierra en la actualidad.

Destacó que los títulos de propiedad que se entregaron ayer son importantes, aunque considera que Abdo Benítez “mintió al decir que quería hablar con los campesinos”.

Varela pidió al jefe de Estado que pueda sentarse a conversar con ellos a fin de buscar alternativas a este problema de tierras. Asimismo, planteó la posibilidad de crear un “Ministerio de la Reforma Agraria” para que se pueda contemplar el presupuesto requerido para la adquisición de inmuebles.

El nuevo presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Horacio Torres, habla con la gente pero dice que no hay recursos, según mencionó el líder del Movimiento Campesino Paraguayo, lo cual cuestionó debido a que “si no hay recursos no sirve de nada”.

“Varias ocupaciones oikóta Paraguaipe, pea ndojokomo’ai ha’e”, puntualizó el dirigente.