El dirigente campesino Jorge Galeano confirmó a la radio Universo 970 AM que los labriegos de 13 zonas del país se movilizarán para exponer de vuelta sus reivindicaciones. La gran protesta iniciará el próximo 22 de septiembre y será de manera indefinida, hasta que sean escuchados y obtengan respuestas favorables.

Entre sus reclamos citó el incumplimiento del acuerdo firmado entre los labriegos y el Gobierno sobre el problema de la tierra, esto es fundamental para la reactivación económica en el sector rural y del país. Tampoco se dio una refinanciación de la deuda campesina, pese al compromiso asumido, por lo que de vuelta pedirán la condonación. “Tenemos la ley de restauración y promoción de la agricultura familiar campesina, pero es una ley muerta que está guardada en el cajón de Agricultura. Necesitamos la reglamentación de la misma”, resaltó.

La crisis de la pandemia impactó duramente en el campo, según detalló, porque se dejaron de recibir remesas del extranjero. Hay un mayor índice de pobreza concentrada en la zona rural y la crisis está agravando la situación porque se carga todo sobre el problema campesino, que ya viene sufriendo varias exclusiones, de acuerdo con el entrevistado.

Respecto a la evaluación que hacen de la actuación del Gobierno, dijo que el ministro Julio Mazzoleni demostró no haber hecho nada y remarcó que hay exautoridades involucradas en casos de corrupción, tal como el expresidente de la Dinac y la expresidenta de Petropar. “El Ministerio de Agricultura no tiene ni fondo, no podemos trabajar así”, acotó.