Acceso y regularización de la tierra,condonación de deudas, reactivación productiva, respeto a comunidades indígenas, respeto a adultos mayores y un plan de emergencia integran el listado de reivindicaciones de las organizaciones campesinas.

No obstante, el principal reclamo se centra en la condonación de las deudas adquiridas con instituciones crediticias, pero el Gobierno plantea la refinanciación de las mismas.

“Pedimos deuda cero, no podemos pagar porque nuestro país está en miseria, no tenemos ni para comer porque no sale la producción, nos agarró la sequía y fundió nuestra producción”, fue la explicación brindada por uno de los voceros.

Las negociaciones continuarán este miércoles, pues la mesa de trabajo instalada en Cámara de Senadores entre autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo quedó en cuarto intermedio.